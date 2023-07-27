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Григорьев Денис Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Григорьев Осип Денисов

Мать ребёнка: Дарья Игнатьевна

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев - Серебренников Демид Денисов

Мать ребёнка: Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Денисовна

Мать ребёнка: Дарья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Игнатьевна

Смерть
1966
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