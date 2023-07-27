Григорьев Денис Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1900
Мать ребёнка: Дарья Игнатьевна
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев - Серебренников Демид Денисов
Мать ребёнка: Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Денисовна
Мать ребёнка: Дарья Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Игнатьевна
Смерть
1966