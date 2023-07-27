Серебренников Александр Николаевич
Место рожденияСвердловская обл., Манчажский р-н, с. Шахари
Дата рождения1919
Дата смерти13.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Свердловская обл., Манчажский р-н, с. Шахари
Образование
1941
Москва, город федерального значения Москва
Высшее Московское военное артилерийское училище МАУ
Работа или профессия
Неизвестно
Московское военное артиллерийское училище
лейтенант, командир взвода
Смерть
13.07.1941
Похороны
Неизвестно