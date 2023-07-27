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Серебренников Александр Николаевич

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Место рождения

Свердловская обл., Манчажский р-н, с. Шахари

Дата рождения

1919

Дата смерти

13.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Серебренников Николай Игнатьевич

Мать: Серебренникова Вера Савельевна

Свердловская обл., Манчажский р-н, с. Шахари
Образование
1941
Москва, город федерального значения Москва
Высшее Московское военное артилерийское училище МАУ
Работа или профессия
Неизвестно
Московское военное артиллерийское училище
лейтенант, командир взвода
Смерть
13.07.1941
Милославичи, Климовичский район, Могилёвская область
Похороны
Неизвестно
Милославичи, Климовичский район, Могилёвская область
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