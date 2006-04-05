Субботина (Серебренникова) Зоя Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти05.04.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Образование
1940
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
средне - специальное, медсестра
Рождение ребёнка
13.02.1945
Сын: Субботин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Субботин Алексей Феофанович
Рождение ребёнка
12.01.1947
Дочь: Пешина Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Субботин Алексей Феофанович
Рождение ребёнка
18.05.1951
Дочь: Куляшова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Субботин Алексей Феофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Смерть
05.04.2006
Похороны
Неизвестно