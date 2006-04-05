Субботина (Серебренникова) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Серебренникова) Зоя Николаевна

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Место рождения

Токари, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

05.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: Серебренников Николай Игнатьевич

Мать: Серебренникова Вера Савельевна

Токари, Артинский, Свердловская область
Образование
1940
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
средне - специальное, медсестра
Рождение ребёнка
13.02.1945

Сын: Субботин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Субботин Алексей Феофанович

Манчаж, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1947

Дочь: Пешина Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Субботин Алексей Феофанович

Манчаж, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1951

Дочь: Куляшова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Субботин Алексей Феофанович

Манчаж, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Алексей Феофанович

Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Смерть
05.04.2006
Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Среднеуральск, Среднеуральск, Свердловская область
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