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Субботин Алексей Феофанович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1915

Дата смерти

12.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Субботин Феофан Тимофеев

Мать: Субботина Екатерина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.02.1945

Сын: Субботин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Субботина Зоя Николаевна

Манчаж, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1947

Дочь: Пешина Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Субботина Зоя Николаевна

Манчаж, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1951

Дочь: Куляшова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Субботина Зоя Николаевна

Манчаж, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Зоя Николаевна

Смерть
12.07.1985
Манчаж, Артинский, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Манчаж, Артинский, Свердловская область