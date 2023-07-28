Субботин Алексей Феофанович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти12.07.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Субботин Феофан Тимофеев
Мать: Субботина Екатерина
Рождение ребёнка
13.02.1945
Сын: Субботин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Субботина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
12.01.1947
Дочь: Пешина Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Субботина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
18.05.1951
Дочь: Куляшова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Субботина Зоя Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Зоя Николаевна
Смерть
12.07.1985
Похороны
Неизвестно