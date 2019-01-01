село Манчаж, Артинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Манчаж

Артинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3319Мончаж (Мончажское), сел.при рч. Мончаже.27станов. кварт.101259279Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Земская станция. Хлебный магазин. Ярмарок 3. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Манчажская волость
1033. Манчажское (Манчаж), село бывшее государственное, при речке Манчаже, дворов 125, жителей 620, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь православная Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Манчажская волость
село Манчаж230415570158212281247147526

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Манчажская волость
1) с. Манчаж, на р. Манчаже, церк., земск. шк., библ., вол. правл., земск. станц., фельдш. пун., торж.: в день Св. Троицы, 26 сент. и 25 декабря, распл.Манчажское общество165513535Бывшие государственныеПравославныеРусские28

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Кунгурский округ, Манчажский район, Манчажский сельсовет
5. Манчаж (Теплое Место), с.3185887191307русские1299марийц.5Манчажскойр. Манчажст. Красноуфимск3030просел. кооп., зем. п., агр. п.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артинский район
97438Манчажсело56°29'с.ш.58°09'в.д.O-40-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артинский
65704000351с Манчажсело

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