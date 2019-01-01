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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3319Мончаж (Мончажское), сел.при рч. Мончаже.27станов. кварт.101259279Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Земская станция. Хлебный магазин. Ярмарок 3. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1033. Манчажское (Манчаж), село бывшее государственное, при речке Манчаже, дворов 125, жителей 620, волостное правление (уездный город в 28 верстах), церковь православная Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Манчаж230415570158212281247147526
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Манчаж, на р. Манчаже, церк., земск. шк., библ., вол. правл., земск. станц., фельдш. пун., торж.: в день Св. Троицы, 26 сент. и 25 декабря, распл.Манчажское общество165513535Бывшие государственныеПравославныеРусские28—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
5. Манчаж (Теплое Место), с.3185887191307русские1299марийц.5Манчажскойр. Манчажст. Красноуфимск3030просел. кооп., зем. п., агр. п.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
97438Манчажсело56°29'с.ш.58°09'в.д.O-40-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65704000351с Манчажсело