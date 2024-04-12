Чухарев Савелий Иванович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Чухарев Иван
Рождение ребёнка
30.09.1899
Дочь: Серебренникова Вера Савельевна
Мать ребёнка: Чухарева Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Александра Савельевна
Мать ребёнка: Чухарева Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Наталья Савельевна
Мать ребёнка: Чухарева Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Озорнина Екатерина Савельевна
Мать ребёнка: Чухарева Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
раскулачен в 30 годы
Смерть
1930
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно