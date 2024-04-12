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Чухарев Савелий Иванович

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Место рождения

Токари, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Чухарев Иван

Мать: не указана

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.09.1899

Дочь: Серебренникова Вера Савельевна

Мать ребёнка: Чухарева Прасковья

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Александра Савельевна

Мать ребёнка: Чухарева Прасковья

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Наталья Савельевна

Мать ребёнка: Чухарева Прасковья

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Озорнина Екатерина Савельевна

Мать ребёнка: Чухарева Прасковья

Токари, Артинский, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
раскулачен в 30 годы
Смерть
1930
Манчаж, Артинский, Свердловская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Манчаж, Артинский, Свердловская область
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