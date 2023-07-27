Чухарева (Чухарева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухарева (Чухарева) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1899

Дочь: Серебренникова Вера Савельевна

Отец ребёнка: Чухарев Савелий Иванович

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Александра Савельевна

Отец ребёнка: Чухарев Савелий Иванович

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Наталья Савельевна

Отец ребёнка: Чухарев Савелий Иванович

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Озорнина Екатерина Савельевна

Отец ребёнка: Чухарев Савелий Иванович

Токари, Артинский, Свердловская область
Смерть
1952
похоронена в д.Савино
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