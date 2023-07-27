Чухарева (Чухарева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1899
Дочь: Серебренникова Вера Савельевна
Отец ребёнка: Чухарев Савелий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Александра Савельевна
Отец ребёнка: Чухарев Савелий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Наталья Савельевна
Отец ребёнка: Чухарев Савелий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Озорнина Екатерина Савельевна
Отец ребёнка: Чухарев Савелий Иванович
Смерть
1952
похоронена в д.Савино