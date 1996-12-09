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Градобоев Филипп Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1912

Дата смерти

09.12.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1912

Отец: Градобоев Дмитрий Пахомович

Мать: Градобоева Марья Петровна

Рождение ребёнка
11.07.1935

Дочь: Черепанова Зоя Филипповна

Мать ребёнка: Градобоева Пелагея Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
17.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градобоева Пелагея Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
12.07.1939

Сын: Градобоев Пётр Филиппович

Мать ребёнка: Градобоева Пелагея Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
25.01.1941

Сын: Градобоев Леонид Филиппович

Мать ребёнка: Градобоева Пелагея Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
26.08.1947

Сын: Градобоев Иван Филиппович

Мать ребёнка: Градобоева Пелагея Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
20.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градобоева Пелагея Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
22.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градобоева Пелагея Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
01.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градобоева Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
07.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градобоева Пелагея Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Градобоева Пелагея Сергеевна

Рублевский с/с
Смерть
09.12.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Ветошкино
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