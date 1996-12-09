Градобоев Филипп Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1912
Дата смерти09.12.1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1912
Рождение ребёнка
11.07.1935
Дочь: Черепанова Зоя Филипповна
Мать ребёнка: Градобоева Пелагея Сергеевна
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
17.08.1937
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
12.07.1939
Сын: Градобоев Пётр Филиппович
Мать ребёнка: Градобоева Пелагея Сергеевна
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
25.01.1941
Сын: Градобоев Леонид Филиппович
Мать ребёнка: Градобоева Пелагея Сергеевна
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
26.08.1947
Сын: Градобоев Иван Филиппович
Мать ребёнка: Градобоева Пелагея Сергеевна
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
20.07.1950
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
22.12.1953
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
01.07.1955
Рождение ребёнка
07.09.1958
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Бракосочетание
Неизвестно
Рублевский с/с
Смерть
09.12.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Ветошкино