Градобоев Пётр Филиппович
Место рожденияд Ново - Крюково Уржумского р-она
Дата рождения12.07.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1939
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Градобоева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Градобоева Валентина
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно