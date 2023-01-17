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Градобоев Пётр Филиппович

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Место рождения

д Ново - Крюково Уржумского р-она

Дата рождения

12.07.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1939

Отец: Градобоев Филипп Дмитриевич

Мать: Градобоева Пелагея Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градобоева Валентина

Никополь, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Градобоева Валентина

Смерть
Неизвестно
Никополь, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Никополь, Дніпропетровська область
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