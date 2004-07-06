Градобоева (Бызова) Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градобоева (Бызова) Пелагея Сергеевна

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Место рождения

Починок. Чам

Дата рождения

10.05.1916

Дата смерти

06.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1916

Отец: Бызов Сергей Павлович

Мать: Бызова Елизавета Павловна

Починок. Чам
Рождение ребёнка
11.07.1935

Дочь: Черепанова Зоя Филипповна

Отец ребёнка: Градобоев Филипп Дмитриевич

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
17.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градобоев Филипп Дмитриевич

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
12.07.1939

Сын: Градобоев Пётр Филиппович

Отец ребёнка: Градобоев Филипп Дмитриевич

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
25.01.1941

Сын: Градобоев Леонид Филиппович

Отец ребёнка: Градобоев Филипп Дмитриевич

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
26.08.1947

Сын: Градобоев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Градобоев Филипп Дмитриевич

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
20.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градобоев Филипп Дмитриевич

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
22.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градобоев Филипп Дмитриевич

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
01.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градобоев Филипп Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градобоев Филипп Дмитриевич

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Градобоев Филипп Дмитриевич

Рублевский с/с
Смерть
06.07.2004
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кландбище Село Ветошкино
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