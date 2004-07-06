Градобоева (Бызова) Пелагея Сергеевна
Место рожденияПочинок. Чам
Дата рождения10.05.1916
Дата смерти06.07.2004
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1916
Отец: Бызов Сергей Павлович
Починок. Чам
Рождение ребёнка
11.07.1935
Дочь: Черепанова Зоя Филипповна
Отец ребёнка: Градобоев Филипп Дмитриевич
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
17.08.1937
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
12.07.1939
Сын: Градобоев Пётр Филиппович
Отец ребёнка: Градобоев Филипп Дмитриевич
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
25.01.1941
Сын: Градобоев Леонид Филиппович
Отец ребёнка: Градобоев Филипп Дмитриевич
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
26.08.1947
Сын: Градобоев Иван Филиппович
Отец ребёнка: Градобоев Филипп Дмитриевич
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
20.07.1950
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
22.12.1953
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
01.07.1955
Рождение ребёнка
07.09.1958
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Бракосочетание
Неизвестно
Рублевский с/с
Смерть
06.07.2004
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Кландбище Село Ветошкино