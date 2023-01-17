Градобоева (Коваленко) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градобоева (Коваленко) Валентина

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Место рождения

г.Майли-Сай

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Майли-Сай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градобоев Пётр Филиппович

Никополь, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Градобоев Пётр Филиппович

Смерть
Неизвестно
Никополь, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Никополь, Дніпропетровська область
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