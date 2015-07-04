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Градобоев Иван Филиппович

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Место рождения

д Ново - Крюково Уржумского р-она

Дата рождения

26.08.1947

Дата смерти

04.07.2015

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1947

Отец: Градобоев Филипп Дмитриевич

Мать: Градобоева Пелагея Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.07.2015
Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
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