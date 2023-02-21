Градобоев Леонид Филиппович
Место рожденияд Ново - Крюково Уржумского р-она
Дата рождения25.01.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1941
д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Градобоев Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Градобоева Зинаида Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно