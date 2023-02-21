Градобоев Леонид Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градобоев Леонид Филиппович

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Место рождения

д Ново - Крюково Уржумского р-она

Дата рождения

25.01.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

1944 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1941

Отец: Градобоев Филипп Дмитриевич

Мать: Градобоева Пелагея Сергеевна

д Ново - Крюково Уржумского р-она
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градобоева Зинаида Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градобоева Зинаида Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Градобоев Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Градобоева Зинаида Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градобоева Зинаида Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градобоева Зинаида Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Градобоева Зинаида Иосифовна

Смерть
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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