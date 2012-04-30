Градобоева Зинаида Иосифовна
Место рожденияБелоруссия
Дата рождения12.07.1944
Дата смерти30.04.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Градобоев Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Градобоев Леонид Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.2012
Похороны
Неизвестно