Градобоева Зинаида Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градобоева Зинаида Иосифовна

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Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

12.07.1944

Дата смерти

30.04.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градобоев Леонид Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градобоев Леонид Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Градобоев Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Градобоев Леонид Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градобоев Леонид Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Градобоев Леонид Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Градобоев Леонид Филиппович

Смерть
30.04.2012
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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