Градобоев Дмитрий Пахомович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Градобоев Пахом
Мать: Градобоева ?
Рождение ребёнка
27.08.1912
Сын: Градобоев Филипп Дмитриевич
Мать ребёнка: Градобоева Марья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Помыткина Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Градобоева Марья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Градобоева Марья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смышляева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Градобоева Марья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Градобоев Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Градобоева Марья Петровна
Смерть
Неизвестно