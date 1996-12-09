Градобоев Дмитрий Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрадобоев Дмитрий Пахомович

Градобоев Дмитрий Пахомович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Градобоев Пахом

Мать: Градобоева ?

Рождение ребёнка
27.08.1912

Сын: Градобоев Филипп Дмитриевич

Мать ребёнка: Градобоева Марья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Помыткина Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Градобоева Марья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Градобоева Марья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смышляева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Градобоева Марья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Градобоев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Градобоева Марья Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close