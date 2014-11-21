Градобоев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мосунова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Градобоева Анна
Рождение ребёнка
23.02.1933
Дочь: Шишкина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Градобоева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Градобоева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Градобоева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Градобоева Анна
Смерть
Неизвестно