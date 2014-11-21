Градобоев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Градобоев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Градобоев Дмитрий Пахомович

Мать: Градобоева Марья Петровна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мосунова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Градобоева Анна

Рождение ребёнка
23.02.1933

Дочь: Шишкина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Градобоева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градобоева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Градобоева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Градобоева Анна

Смерть
Неизвестно
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