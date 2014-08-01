Мосунова (Градобоева) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосунова (Градобоева) Зоя Ивановна

Мосунова (Градобоева) Зоя Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

?.08.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Градобоев Иван Дмитриевич

Мать: Градобоева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосунов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосунов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Мосунов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосунов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосунов Николай Викторович

Отец ребёнка: Мосунов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосунов Виктор

Смерть
?.08.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close