Мосунова (Градобоева) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти?.08.2014
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Градобоев Иван Дмитриевич
Мать: Градобоева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мосунов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосунов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Мосунов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мосунов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосунов Николай Викторович
Отец ребёнка: Мосунов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мосунов Виктор
Смерть
?.08.2014