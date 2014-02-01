Мосунов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти01.02.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосунова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосунов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Мосунова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мосунова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосунов Николай Викторович
Мать ребёнка: Мосунова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосунова Зоя Ивановна
Смерть
01.02.2014
Похороны
Неизвестно