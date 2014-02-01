Мосунов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

01.02.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосунова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосунов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Мосунова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосунова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосунов Николай Викторович

Мать ребёнка: Мосунова Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосунова Зоя Ивановна

Смерть
01.02.2014
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Уржум, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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