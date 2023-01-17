Мосунов Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосунов Николай Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мосунов Виктор

Мать: Мосунова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
14.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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