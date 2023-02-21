Градобоева Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1912
Сын: Градобоев Филипп Дмитриевич
Отец ребёнка: Градобоев Дмитрий Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Помыткина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Градобоев Дмитрий Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Градобоев Дмитрий Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смышляева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Градобоев Дмитрий Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Градобоев Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Градобоев Дмитрий Пахомович
Смерть
Неизвестно