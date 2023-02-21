Смышляева (Градобоева) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1928
Сын: Смышляев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Смышляев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смышляев Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смышляев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смышляев Григорий
Смерть
Неизвестно