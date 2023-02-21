Смышляева (Градобоева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смышляева (Градобоева) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Градобоев Дмитрий Пахомович

Мать: Градобоева Марья Петровна

Рождение ребёнка
17.12.1928

Сын: Смышляев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Смышляев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смышляев Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смышляев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смышляев Григорий

Смерть
Неизвестно
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