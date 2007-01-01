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Смышляев Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1928

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1928

Отец: Смышляев Григорий

Мать: Смышляева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.01.1955

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Смышляева Зоя Федоровна

Рождение ребёнка
10.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смышляева Зоя Федоровна

Рождение ребёнка
05.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смышляева Зоя Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смышляев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Смышляева Зоя Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смышляева Зоя Федоровна

Смерть
2007
Похороны
Неизвестно
с. Ветошкино
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