Смышляев Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1928
Дата смерти2007
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1928
Отец: Смышляев Григорий
Рождение ребёнка
28.01.1955
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Смышляева Зоя Федоровна
Рождение ребёнка
10.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смышляева Зоя Федоровна
Рождение ребёнка
05.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смышляева Зоя Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смышляев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Смышляева Зоя Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смышляева Зоя Федоровна
Смерть
2007
Похороны
Неизвестно
с. Ветошкино