(Смышляева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смышляева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1955

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1955

Отец: Смышляев Николай Григорьевич

Мать: Смышляева Зоя Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2007
Похороны
Неизвестно
с. Ветошкино
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