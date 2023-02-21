Смышляева Зоя Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1925
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1955
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Смышляев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
10.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смышляев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
05.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смышляев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смышляев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Смышляев Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
с. Ветошкино