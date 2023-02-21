Смышляева Зоя Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смышляева Зоя Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1925

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1955

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Смышляев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
10.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смышляев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
05.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смышляев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смышляев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Смышляев Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смышляев Николай Григорьевич

Смерть
1993
Похороны
Неизвестно
с. Ветошкино
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