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Суконщиков Федор Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Между 1754 и 1755 ст.

Дата смерти

28.08.1808 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1754 и 1755 ст.

Отец: Суконщиков Иван Никитич

Мать: Суконщикова Елена Максимовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова

Рождение ребёнка
04.03.1780 ст.

Дочь: Ульяна Федоровна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1782 ст.

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.04.1783 ст.

Сын: Суконщиков Яков Федорович

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова

Рождение ребёнка
26.08.1785 ст.

Сын: Суконщиков Александр Федорович

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1786 ст.

Сын: Суконщиков Павел Федорович

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Федорович

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 18.09.1792 ст.

Дочь: Парасивева Федоровна

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1797 ст.

Сын: Суконщиков Николай Федорович

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1798 ст.

Сын: Суконщиков Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Анна Герасимова

Смерть
28.08.1808 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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