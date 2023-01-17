Суконщиков Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1754 и 1755 ст.
Дата смерти28.08.1808 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова
Дочь: Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова
Сын: Суконщиков Яков Федорович
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова
Сын: Суконщиков Александр Федорович
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова
Сын: Суконщиков Павел Федорович
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова
Сын: Суконщиков Алексей Федорович
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова
Дочь: Парасивева Федоровна
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова
Сын: Суконщиков Николай Федорович
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова
Сын: Суконщиков Иоанн Федорович
Мать ребёнка: Суконщикова Анна Герасимова