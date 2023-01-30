(Суконщикова) Ульяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения04.03.1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1780 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/651972#3
Бракосочетание
09.09.1800 ст.
Муж: Немиров Федор
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652716#41 Метрические книги Иоанно-Предтеченской Пустынской церкви г. Вологды за 1780-1816 годы. Фонд № 1063. Оп.1. Д. 340 стр.40 Даты документов: 1780-1816 ... Показать все
Смерть
Неизвестно