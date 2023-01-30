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(Суконщикова) Ульяна Федоровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

04.03.1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1754 и 1755 г.р.

Мать

Вычислено 1755 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1780 ст.

Отец: Суконщиков Федор Иванович

Мать: Суконщикова Анна Герасимова

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/651972#3
Бракосочетание
09.09.1800 ст.

Муж: Немиров Федор

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652716#41 Метрические книги Иоанно-Предтеченской Пустынской церкви г. Вологды за 1780-1816 годы. Фонд № 1063. Оп.1. Д. 340 стр.40 Даты документов: 1780-1816 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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