Суконщикова Анна Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова Анна Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1755 ст.

Дата смерти

07.07.1809 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1755 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Дочь: (Суконщикова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1777 ст.

Дочь: (Суконщикова) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1780 ст.

Дочь: (Суконщикова) Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/651972#3
Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Дочь: (Суконщикова) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1782 ст.

Дочь: (Суконщикова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Дочь: (Суконщикова) Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1783 ст.

Сын: Суконщиков Яков Федорович

Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.08.1785 ст.

Сын: Суконщиков Александр Федорович

Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1786 ст.

Сын: Суконщиков Павел Федорович

Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Федорович

Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 18.09.1792 ст.

Дочь: (Суконщикова) Парасивева Федоровна

Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1797 ст.

Сын: Суконщиков Николай Федорович

Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1798 ст.

Сын: Суконщиков Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
07.07.1809 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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