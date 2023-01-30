Суконщикова Анна Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1755 ст.
Дата смерти07.07.1809 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Суконщикова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович
Дочь: (Суконщикова) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович
Дочь: (Суконщикова) Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович
Дочь: (Суконщикова) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович
Дочь: (Суконщикова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович
Дочь: (Суконщикова) Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович
Сын: Суконщиков Яков Федорович
Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович
Сын: Суконщиков Александр Федорович
Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович
Сын: Суконщиков Павел Федорович
Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович
Сын: Суконщиков Алексей Федорович
Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович
Дочь: (Суконщикова) Парасивева Федоровна
Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович
Сын: Суконщиков Николай Федорович
Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович
Сын: Суконщиков Иоанн Федорович
Отец ребёнка: Суконщиков Федор Иванович