Немиров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немиров Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
09.09.1800 ст.

Жена: (Суконщикова) Ульяна Федоровна

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652716#41 Метрические книги Иоанно-Предтеченской Пустынской церкви г. Вологды за 1780-1816 годы. Фонд № 1063. Оп.1. Д. 340 стр.40 Даты документов: 1780-1816 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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