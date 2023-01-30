Немиров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
09.09.1800 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/652716#41 Метрические книги Иоанно-Предтеченской Пустынской церкви г. Вологды за 1780-1816 годы. Фонд № 1063. Оп.1. Д. 340 стр.40 Даты документов: 1780-1816 ... Показать все
Смерть
Неизвестно