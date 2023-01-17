Суконщикова Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуконщикова Елена Максимовна

Суконщикова Елена Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1724 ст.

Дата смерти

21.02.1823 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Суконщиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Никитич

Рождение ребёнка
Между 1754 и 1755 ст.

Сын: Суконщиков Федор Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Никитич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Иван Никитич

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
21.02.1823 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close