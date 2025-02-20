Суконщикова Елена Максимовна
женский, родилась Вычислено 1724 ст.
умерла 21.02.1823 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
Супруги
Суконщиков Иван НикитичМежду 1724 и 1727 ст. г.р.
Дети
Суконщиков Алексей ИвановичВычислено 1748 ст. г.р.
Суконщиков Иван ИвановичМежду 1752 и 1753 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 1748 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Сын: Суконщиков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Никитич
Рождение ребёнка
Между 1752 и 1753 ст.
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Никитич
Рождение ребёнка
Между 1754 и 1755 ст.
Сын: Суконщиков Федор Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Никитич
Рождение ребёнка
16.01.1765 ст.
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Никитич
Смерть
21.02.1823 ст.