Суконщикова Елена Максимовна Вычислено 1724 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Суконщикова Елена Максимовна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась Вычислено 1724 ст.

умерла 21.02.1823 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

Супруги
Суконщиков Иван НикитичМежду 1724 и 1727 ст. г.р.
Дети
Суконщиков Алексей ИвановичВычислено 1748 ст. г.р.
Суконщиков Иван ИвановичМежду 1752 и 1753 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Работа или профессия
Неизвестно

священническая дочь до замужества

Бракосочетание
До 1748 ст.

Муж: Суконщиков Иван Никитич

Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Никитич

Рождение ребёнка
Между 1752 и 1753 ст.

Сын: Суконщиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Никитич

Рождение ребёнка
Между 1754 и 1755 ст.

Сын: Суконщиков Федор Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Никитич

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
16.01.1765 ст.

Сын: Суконщиков Петр Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Никитич

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
21.02.1823 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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