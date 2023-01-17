Суконщикова Елена Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1724 ст.
Дата смерти21.02.1823 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1724 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Никитич
Рождение ребёнка
Между 1754 и 1755 ст.
Сын: Суконщиков Федор Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.02.1823 ст.