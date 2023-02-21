Суконщиков Иван Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1780 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суконщиков Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.
Мать ребёнка: Суконщикова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
Между 1754 и 1755 ст.
Сын: Суконщиков Федор Иванович
Мать ребёнка: Суконщикова Елена Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1780 ст.