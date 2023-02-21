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Суконщиков Иван Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1780 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суконщиков Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1753 ст.

Сын: Суконщиков Иван Иванович

Мать ребёнка: Суконщикова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
Между 1754 и 1755 ст.

Сын: Суконщиков Федор Иванович

Мать ребёнка: Суконщикова Елена Максимовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Елена Максимовна

Смерть
До 1780 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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