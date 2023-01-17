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Суконщиков Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1753 ст.

Дата смерти

1794 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.

Отец: Суконщиков Иван Никитич

Мать: Суконщикова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
28.02.1781 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Суконщикова Пелагея Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.01.1783 ст.

Сын: Суконщиков Николай Иванович

Мать ребёнка: Суконщикова Пелагея Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.09.1787 ст.

Сын: Суконщиков Павел Иванович

Мать ребёнка: Суконщикова Пелагея Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Суконщикова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Варганова Марья Ивановна

Мать ребёнка: Суконщикова Пелагея Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Пелагея Андреевна

Смерть
1794 ст.
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