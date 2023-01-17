Суконщиков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1753 ст.
Дата смерти1794 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753 ст.
Рождение ребёнка
28.02.1781 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Суконщикова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
04.01.1783 ст.
Сын: Суконщиков Николай Иванович
Мать ребёнка: Суконщикова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
15.09.1787 ст.
Сын: Суконщиков Павел Иванович
Мать ребёнка: Суконщикова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Суконщикова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Варганова Марья Ивановна
Мать ребёнка: Суконщикова Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794 ст.