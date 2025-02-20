Суконщиков Николай Иванович
мужской, родился 04.01.1783 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умер Неизвестно
ОтецСуконщиков Иван ИвановичМежду 1752 и 1753 ст. г.р.
МатьСуконщикова Пелагия АндреевнаВычислено 1752 ст. г.р.
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Дети
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Сын: Суконщиков Федор Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Дочь: (Суконщикова) Алимпиада Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Сын: Суконщиков Иоанн Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Дочь: (Суконщикова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Сын: Суконщиков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Дочь: (Суконщикова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Сын: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Дочь: (Суконщикова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Дочь: (Суконщикова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Дочь: (Суконщикова) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Дочь: (Суконщикова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Сын: Суконщиков Иоанн Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Дочь: (Суконщикова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна
Дочь: (Суконщикова) Пелагия Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна