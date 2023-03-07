Суконщиков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения04.01.1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Суконщиков Федор Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна
Дочь: Алимпиада Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна
Сын: Суконщиков Иоанн Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна
Сын: Суконщиков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна
Сын: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна
Дочь: Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна
Сын: Суконщиков Иоанн Николаевич
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна
Дочь: Пелагия Николаевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна