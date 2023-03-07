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Суконщиков Николай Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

04.01.1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1783 ст.

Отец: Суконщиков Иван Иванович

Мать: Суконщикова Пелагея Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.08.1803 ст.

Сын: Суконщиков Федор Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.07.1804 ст.

Дочь: Алимпиада Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.05.1806 ст.

Сын: Суконщиков Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1807 ст.

Сын: Суконщиков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1808 ст.

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.09.1809 ст.

Сын: Суконщиков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1810 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1812 ст.

Сын: Суконщиков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.05.1813 ст.

Сын: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.07.1814 ст.

Дочь: Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1816 ст.

Сын: Суконщиков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1818 ст.

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.05.1819 ст.

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.06.1820 ст.

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.09.1821 ст.

Сын: Суконщиков Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1823 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.04.1824 ст.

Дочь: Пелагия Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Елизавета Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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