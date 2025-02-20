Суконщиков Николай Иванович 04.01.1783 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Суконщиков Николай Иванович

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился 04.01.1783 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умер Неизвестно

Отец
Суконщиков Иван ИвановичМежду 1752 и 1753 ст. г.р.
Мать
Суконщикова Пелагия АндреевнаВычислено 1752 ст. г.р.
Супруги
Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна1789 ст. г.р.
Дети
Суконщиков Федор Николаевич31.08.1803 ст. г.р.
(Суконщикова) Алимпиада Николаевна14.07.1804 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1783 ст.

Отец: Суконщиков Иван Иванович

Мать: Суконщикова Пелагия Андреевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

ф.496, оп.8, д.58 -л.68об. - №1. 6 июля браком сочетался вологодский купец Николай Иванов Суконщиков, который понял у вологодского купца Ивана Иванова Санникова дочь девицу Елизавету Иванову, оба первым браком.

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
31.08.1803 ст.

Сын: Суконщиков Федор Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
14.07.1804 ст.

Дочь: (Суконщикова) Алимпиада Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
23.05.1806 ст.

Сын: Суконщиков Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
01.07.1807 ст.

Сын: Суконщиков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
08.07.1808 ст.

Дочь: (Суконщикова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
06.09.1809 ст.

Сын: Суконщиков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1810 ст.

Дочь: (Суконщикова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1812 ст.

Сын: Суконщиков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
03.05.1813 ст.

Сын: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
28.07.1814 ст.

Дочь: (Суконщикова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1816 ст.

Сын: Суконщиков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
12.03.1818 ст.

Дочь: (Суконщикова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
14.05.1819 ст.

Дочь: (Суконщикова) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
14.06.1820 ст.

Дочь: (Суконщикова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
13.09.1821 ст.

Сын: Суконщиков Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
02.01.1823 ст.

Дочь: (Суконщикова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
05.04.1824 ст.

Дочь: (Суконщикова) Пелагия Николаевна

Мать ребёнка: Суконщикова (Санникова) Елизавета Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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