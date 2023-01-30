Суконщикова Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1752 ст.
Дата смерти13.03.1802 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752 ст.
Отец: Андрей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1781 ст.
Дочь: (Суконщикова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1783 ст.
Сын: Суконщиков Николай Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Дочь: (Суконщикова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1787 ст.
Сын: Суконщиков Павел Иванович
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Варганова (Суконщикова) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Суконщиков Иван Иванович
Смерть
13.03.1802 ст.