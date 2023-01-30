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Суконщикова Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1752 ст.

Дата смерти

13.03.1802 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752 ст.

Отец: Андрей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Иван Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1781 ст.

Дочь: (Суконщикова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.01.1783 ст.

Сын: Суконщиков Николай Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Дочь: (Суконщикова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1787 ст.

Сын: Суконщиков Павел Иванович

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Варганова (Суконщикова) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Суконщиков Иван Иванович

Смерть
13.03.1802 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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