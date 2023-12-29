Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова

Место рождения

601109 Novyye Omutishchi, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1724

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Баулов Лукьян Аникиев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742

Сын: Корсаков Яков Николаев

Отец ребёнка: Корсаков Николай Петров

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Корсаков Прохор Николаев

Отец ребёнка: Корсаков Николай Петров

Рождение ребёнка
1748

Сын: Корсаков Андрей Николаев

Отец ребёнка: Корсаков Николай Петров

Рождение ребёнка
1753

Сын: Корсаков Иван Николаев

Отец ребёнка: Корсаков Николай Петров

Рождение ребёнка
1755

Сын: Корсаков Степан Николаев

Отец ребёнка: Корсаков Николай Петров

Рождение ребёнка
1760

Сын: Корсаков Иван (Младший) Близнец Николаев

Отец ребёнка: Корсаков Николай Петров

Рождение ребёнка
1760

Сын: Корсаков Степан (Младший) Из Близнецов Николаев

Отец ребёнка: Корсаков Николай Петров

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