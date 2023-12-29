Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова
Место рождения601109 Novyye Omutishchi, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1724
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Баулов Лукьян Аникиев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Корсаков Николай Петров
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: Корсаков Николай Петров
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Корсаков Николай Петров
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Корсаков Николай Петров
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Корсаков Николай Петров
Рождение ребёнка
1760
Сын: Корсаков Иван (Младший) Близнец Николаев
Отец ребёнка: Корсаков Николай Петров
Рождение ребёнка
1760
Сын: Корсаков Степан (Младший) Из Близнецов Николаев
Отец ребёнка: Корсаков Николай Петров