Корсаков Прохор Николаев
Место рождения601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Корсакова Катерина Матвеева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Корсакова) Прасковья Прохорова
Мать ребёнка: Корсакова Катерина Матвеева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Корсакова) Афросинья Прохорова
Мать ребёнка: Корсакова Катерина Матвеева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Корсакова) Авдотья Прохорова
Мать ребёнка: Корсакова Катерина Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Корсаков Гаврило Прохоров
Мать ребёнка: Корсакова Катерина Матвеева
Смерть
1783