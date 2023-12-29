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Корсаков Прохор Николаев

Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Корсаков Николай Петров

Мать: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Корсаков Семён Прохоров

Мать ребёнка: Корсакова Катерина Матвеева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Корсакова) Прасковья Прохорова

Мать ребёнка: Корсакова Катерина Матвеева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Корсакова) Афросинья Прохорова

Мать ребёнка: Корсакова Катерина Матвеева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Корсакова) Авдотья Прохорова

Мать ребёнка: Корсакова Катерина Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Корсаков Гаврило Прохоров

Мать ребёнка: Корсакова Катерина Матвеева

Смерть
1783

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