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Корсаков Николай Петров

Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1727

Дата смерти

Между 1795 и 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Пётр Панкратов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742

Сын: Корсаков Яков Николаев

Мать ребёнка: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова

Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Корсаков Прохор Николаев

Мать ребёнка: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Корсаков Андрей Николаев

Мать ребёнка: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Корсаков Иван Николаев

Мать ребёнка: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Корсаков Степан Николаев

Мать ребёнка: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Корсаков Иван (Младший) Близнец Николаев

Мать ребёнка: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Корсаков Степан (Младший) Из Близнецов Николаев

Мать ребёнка: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова

Смерть
Между 1795 и 1811

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