Корсаков Николай Петров
Место рождения601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1727
Дата смертиМежду 1795 и 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Пётр Панкратов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова
Рождение ребёнка
1760
Рождение ребёнка
1760
Сын: Корсаков Степан (Младший) Из Близнецов Николаев
Мать ребёнка: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова
Смерть
Между 1795 и 1811