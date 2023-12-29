Корсаков Степан (Младший) Из Близнецов Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсаков Степан (Младший) Из Близнецов Николаев

Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Корсаков Николай Петров

Мать: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Корсакова) Анисья Степанова

Мать ребёнка: Корсакова Агафья Петрова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Корсаков Семён Степанович

Мать ребёнка: Корсакова Агафья Петрова

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Корсакова) Марья Степанова

Мать ребёнка: Корсакова Агафья Петрова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Корсакова) Федосья Степанова

Мать ребёнка: Корсакова Агафья Петрова

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