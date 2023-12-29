Корсакова Агафья Петрова
Место рожденияд. Филино
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Корсакова) Анисья Степанова
Отец ребёнка: Корсаков Степан (Младший) Из Близнецов Николаев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Корсаков Семён Степанович
Отец ребёнка: Корсаков Степан (Младший) Из Близнецов Николаев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Корсакова) Марья Степанова
Отец ребёнка: Корсаков Степан (Младший) Из Близнецов Николаев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Корсакова) Федосья Степанова
Отец ребёнка: Корсаков Степан (Младший) Из Близнецов Николаев