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Корсакова Агафья Петрова

Место рождения

д. Филино

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Корсакова) Анисья Степанова

Отец ребёнка: Корсаков Степан (Младший) Из Близнецов Николаев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Корсаков Семён Степанович

Отец ребёнка: Корсаков Степан (Младший) Из Близнецов Николаев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Корсакова) Марья Степанова

Отец ребёнка: Корсаков Степан (Младший) Из Близнецов Николаев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Корсакова) Федосья Степанова

Отец ребёнка: Корсаков Степан (Младший) Из Близнецов Николаев

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