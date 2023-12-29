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Корсаков Иван Николаев

Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Корсаков Николай Петров

Мать: Корсакова Настасья Лукьянова

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Василиса Иванова

Мать ребёнка: Корсакова Прасковья М…

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1781

Сын: Корсаков Яков Иванов

Мать ребёнка: Корсакова Прасковья М…

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Надежда Иванова

Мать ребёнка: Корсакова Прасковья М…

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Корсакова Прасковья М…

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Домна Иванова

Мать ребёнка: Корсакова Прасковья М…

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Корсакова Прасковья М…

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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