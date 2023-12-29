Корсаков Иван Николаев
Место рождения601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1753
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Василиса Иванова
Мать ребёнка: Корсакова Прасковья М…
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1781
Сын: Корсаков Яков Иванов
Мать ребёнка: Корсакова Прасковья М…
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Надежда Иванова
Мать ребёнка: Корсакова Прасковья М…
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Корсакова Прасковья М…
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Домна Иванова
Мать ребёнка: Корсакова Прасковья М…
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Корсакова Прасковья М…
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно