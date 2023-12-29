Корсакова Прасковья М…
Место рожденияPetushki, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Petushki, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Корсаков Иван Николаев
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1781
Сын: Корсаков Яков Иванов
Отец ребёнка: Корсаков Иван Николаев
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Корсаков Иван Николаев
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Корсаков Иван Николаев
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Домна Иванова
Отец ребёнка: Корсаков Иван Николаев
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Корсаков Иван Николаев
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно