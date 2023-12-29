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Корсакова Прасковья М…

Место рождения

Petushki, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Petushki, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Корсаков Иван Николаев

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1781

Сын: Корсаков Яков Иванов

Отец ребёнка: Корсаков Иван Николаев

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Корсаков Иван Николаев

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Корсаков Иван Николаев

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Домна Иванова

Отец ребёнка: Корсаков Иван Николаев

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Корсаков Иван Николаев

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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