Корсаков Андрей Николаев
Место рождения601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Корсакова) Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Корсакова Аксинья ? Васильева
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Корсакова Аксинья ? Васильева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Корсакова) Татьяна (Младшая) Андреева
Мать ребёнка: Корсакова Аксинья ? Васильева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Корсакова) Василиса Андреева
Мать ребёнка: Корсакова Аксинья ? Васильева