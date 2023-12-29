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Корсаков Андрей Николаев

Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Корсаков Николай Петров

Мать: Корсакова (Баулова) Настасья Лукьянова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Корсакова) Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Корсакова Аксинья ? Васильева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Корсаков Иван Андреев

Мать ребёнка: Корсакова Аксинья ? Васильева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Корсакова) Татьяна (Младшая) Андреева

Мать ребёнка: Корсакова Аксинья ? Васильева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Корсакова) Василиса Андреева

Мать ребёнка: Корсакова Аксинья ? Васильева

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