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Медведев Петр Абрамович

Место рождения

Село Рыбное

Дата рождения

1884

Дата смерти

22.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Енисейская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник завода огнеупорных изделий
Рождение ребёнка
17.03.1905

Сын: Медведев Яков Петрович

Мать ребёнка: Медведева Манефья Семиновна

Рождение ребёнка
25.07.1910

Дочь: Лавричева (Медведева) Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Медведева Манефья Семиновна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Медведев Николай Петрович

Мать ребёнка: Медведева Манефья Семиновна

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: (Медведева) Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Медведева Манефья Семиновна

Рождение ребёнка
?.06.1920

Дочь: Бельтикова (Медведева) Нина Петровна

Мать ребёнка: Медведева Манефья Семиновна

Рождение ребёнка
23.03.1922

Дочь: Гришанова (Медведева) Александра Петровна

Мать ребёнка: Медведева Манефья Семиновна

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Медведев Василий Петрович

Мать ребёнка: Медведева Манефья Семиновна

Смерть
22.11.1937
Причина смерти: Застрелен(-а) | Расстрел

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