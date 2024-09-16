Медведев Петр Абрамович
Место рожденияСело Рыбное
Дата рождения1884
Дата смерти22.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Енисейская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник завода огнеупорных изделий
Рождение ребёнка
17.03.1905
Мать ребёнка: Медведева Манефья Семиновна
Рождение ребёнка
25.07.1910
Дочь: Лавричева (Медведева) Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Медведева Манефья Семиновна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Медведев Николай Петрович
Мать ребёнка: Медведева Манефья Семиновна
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: (Медведева) Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Медведева Манефья Семиновна
Рождение ребёнка
?.06.1920
Дочь: Бельтикова (Медведева) Нина Петровна
Мать ребёнка: Медведева Манефья Семиновна
Рождение ребёнка
23.03.1922
Дочь: Гришанова (Медведева) Александра Петровна
Мать ребёнка: Медведева Манефья Семиновна
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Медведев Василий Петрович
Мать ребёнка: Медведева Манефья Семиновна
Смерть
22.11.1937
Причина смерти: Застрелен(-а) | Расстрел