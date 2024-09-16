Медведева Манефья Семиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1905
Отец ребёнка: Медведев Петр Абрамович
Рождение ребёнка
25.07.1910
Дочь: Лавричева (Медведева) Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Медведев Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Медведев Николай Петрович
Отец ребёнка: Медведев Петр Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: (Медведева) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Медведев Петр Абрамович
Рождение ребёнка
?.06.1920
Дочь: Бельтикова (Медведева) Нина Петровна
Отец ребёнка: Медведев Петр Абрамович
Рождение ребёнка
23.03.1922
Дочь: Гришанова (Медведева) Александра Петровна
Отец ребёнка: Медведев Петр Абрамович
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Медведев Василий Петрович
Отец ребёнка: Медведев Петр Абрамович
Смерть
Неизвестно