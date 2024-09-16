Медведева Манефья Семиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Манефья Семиновна

Медведева Манефья Семиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1905

Сын: Медведев Яков Петрович

Отец ребёнка: Медведев Петр Абрамович

Рождение ребёнка
25.07.1910

Дочь: Лавричева (Медведева) Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Медведев Петр Абрамович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Медведев Николай Петрович

Отец ребёнка: Медведев Петр Абрамович

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: (Медведева) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Медведев Петр Абрамович

Рождение ребёнка
?.06.1920

Дочь: Бельтикова (Медведева) Нина Петровна

Отец ребёнка: Медведев Петр Абрамович

Рождение ребёнка
23.03.1922

Дочь: Гришанова (Медведева) Александра Петровна

Отец ребёнка: Медведев Петр Абрамович

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Медведев Василий Петрович

Отец ребёнка: Медведев Петр Абрамович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.