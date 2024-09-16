Медведев Яков Петрович
Место рожденияКрасноярский Край, Рыбинский Р-Н, С. Рыбное
Дата рождения17.03.1905
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Медведева Христина Аваакумовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистякова (Медведева) Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Медведева Христина Аваакумовна
Рождение ребёнка
03.01.1928
Сын: Медведев Геннадий Яковлевич
Мать ребёнка: Медведева Христина Аваакумовна
Смерть
Около 1942