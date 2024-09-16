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Медведев Яков Петрович

Место рождения

Красноярский Край, Рыбинский Р-Н, С. Рыбное

Дата рождения

17.03.1905

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1905

Отец: Медведев Петр Абрамович

Мать: Медведева Манефья Семиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Медведева Христина Аваакумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистякова (Медведева) Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Медведева Христина Аваакумовна

Рождение ребёнка
03.01.1928

Сын: Медведев Геннадий Яковлевич

Мать ребёнка: Медведева Христина Аваакумовна

Смерть
Около 1942

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