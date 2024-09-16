Медведева Христина Аваакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Христина Аваакумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Медведев Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистякова (Медведева) Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Медведев Яков Петрович

Рождение ребёнка
03.01.1928

Сын: Медведев Геннадий Яковлевич

Отец ребёнка: Медведев Яков Петрович

Смерть
1994

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