Медведева Христина Аваакумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Медведев Яков Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистякова (Медведева) Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Медведев Яков Петрович
Рождение ребёнка
03.01.1928
Сын: Медведев Геннадий Яковлевич
Отец ребёнка: Медведев Яков Петрович
Смерть
1994