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Медведев Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Медведев Петр Абрамович

Мать: Медведева Манефья Семиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Сергей

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Валерий

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Петр

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Людмила

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Владимир

Мать ребёнка: Елена

Смерть
Неизвестно

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