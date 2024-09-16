Медведев Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Сергей
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Валерий
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Петр
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Людмила
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Владимир
Мать ребёнка: Елена
Смерть
Неизвестно