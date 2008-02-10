Лавричева (Медведева) Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1910
Дата смертиОколо 10.02.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавричев Виктор
Отец ребёнка: Лавричев Петр Максимович
Рождение ребёнка
20.07.1938
Сын: Лавричев Юрий
Отец ребёнка: Лавричев Петр Максимович
Смерть
Около 10.02.2008