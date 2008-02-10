Лавричева (Медведева) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавричева (Медведева) Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1910

Дата смерти

Около 10.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1910

Отец: Медведев Петр Абрамович

Мать: Медведева Манефья Семиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавричев Петр Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавричев Виктор

Отец ребёнка: Лавричев Петр Максимович

Рождение ребёнка
20.07.1938

Сын: Лавричев Юрий

Отец ребёнка: Лавричев Петр Максимович

Смерть
Около 10.02.2008

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