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Лавричев Петр Максимович

Место рождения

село Рыбное

Дата рождения

1901

Дата смерти

Около 28.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Лавричев Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавричева (Медведева) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавричев Виктор

Мать ребёнка: Лавричева (Медведева) Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
20.07.1938

Сын: Лавричев Юрий

Мать ребёнка: Лавричева (Медведева) Прасковья Петровна

Смерть
Около 28.01.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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