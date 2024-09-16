Лавричев Петр Максимович
Место рождениясело Рыбное
Дата рождения1901
Дата смертиОколо 28.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Лавричев Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавричев Виктор
Мать ребёнка: Лавричева (Медведева) Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
20.07.1938
Сын: Лавричев Юрий
Мать ребёнка: Лавричева (Медведева) Прасковья Петровна
Смерть
Около 28.01.1942
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно