Гришанова (Медведева) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришанова (Медведева) Александра Петровна

Место рождения

Красноярский край

Дата рождения

23.03.1922

Дата смерти

23.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1922

Отец: Медведев Петр Абрамович

Мать: Медведева Манефья Семиновна

Рождение ребёнка
12.10.1952

Дочь: Гришанова (Гришанова) Надежда

Отец ребёнка: Гришанов Николай Васильевич

Бракосочетание
16.10.1952

Муж: Гришанов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1955

Дочь: Лукьянова (Гришанова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Гришанов Николай Васильевич

Смерть
23.08.1998
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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