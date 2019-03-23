Гришанова (Медведева) Александра Петровна
Место рожденияКрасноярский край
Дата рождения23.03.1922
Дата смерти23.08.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1922
Рождение ребёнка
12.10.1952
Дочь: Гришанова (Гришанова) Надежда
Отец ребёнка: Гришанов Николай Васильевич
Бракосочетание
16.10.1952
Рождение ребёнка
07.01.1955
Дочь: Лукьянова (Гришанова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Гришанов Николай Васильевич
Смерть
23.08.1998
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно