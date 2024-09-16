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Медведев Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Медведев Петр Абрамович

Мать: Медведева Манефья Семиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Медведева) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Медведева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Анна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: (Медведева) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Медведева Анна

Рождение ребёнка
После 1949

Сын: Медведев Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Медведева Анна

Смерть
Неизвестно

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