Медведев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Медведева) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Медведева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Анна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: (Медведева) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Медведева Анна
Рождение ребёнка
После 1949
Сын: Медведев Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Медведева Анна
Смерть
Неизвестно